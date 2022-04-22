السني: ليبيا تنضم للدول الراعية لقرار VetoInitiative

23 أبريل، 2022 12:10 ص
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طاهر السني
طاهر السني

أخبارليبيا24

قال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني. اليوم الجمعة إن ليبيا تنضم للدول الراعية لقرار مبادرة حق النقض VetoInitiative.

وأضاف السني. في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” أن القرار يقضي بإلزام عقد اجتماع استثنائي للجمعية العامة عند استخدام حق النقض”الڤيتو”داخل مجلس الأمن.

وأوضح مندوب لبيبا أن هذه الخطوة تسمح بنقاش ومساءلة الدول المعنية من أجل توافق أكثر.

وأشار السني إلى أن القرار يساهم كذلك في تحميل الدول المعنية المسؤولية لتفادي استخدام”الڤيتو” الذي تسبب في ظلم تاريخي لشعوب العالم.

23 أبريل، 2022 12:10 ص
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