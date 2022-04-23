إحباط تهريب كميات كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية ومواد غذائية

أخبار ليبيا 24 – خبر

تمكن مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بالتعاون مع عناصر جهاز الحرس البلدي، من ضبط شاحنات. مخبأ بداخلها كميات كبيرة من الأدوية ومستحضرات التجميل والمواد الغذائية والتبغ المهربة. تم إخفائها في البضائع المُحمّلة على الشاحنات، قادمة من مصر وسوريا.

وبحسب بيان نُشر عبر الصفحة الرسمية لـ “مركز الرقابة على الأغذية والأدوية” على موقع التواصل”فيسبوك”. أدى تفتيش 7 شاحنات حال عبورها بوابة حمامة الجنوبية بالطريق الصحراوي بمدينة البيضاء، إلى إحباط عملية تهريب كميات كبيرة من الأدوية ومستحضرات تجميل منتهية الصلاحية. في محاولة لإخفائها وسط صناديق مواد غذائية قادمة من مصر، وتبغ من سوريا، بإجمالي 7 شاحنات على ذات النهج.

وتابع البيان “عند تفتيش باقي الشاحنات تبين تعمد إخفاء شعيرية سريعة التحضير (اندومي) وراء صناديق رقائق بطاطس (شيبسي) لتهريبها بطريقة أو بأخرى. وعند تفتيش شاحنة التبغ تبين أنها تحمل أدوية جلدية ومستحضرات تجميلية منتهية الصلاحية وتعمد إخفائها في صناديق عطور”.

وأشار البيان، إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، حيث تم حجز البضاعة وأصحابها وإحالتهم إلى النيابة لإجراء التحقيقات.