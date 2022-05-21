وصول نصف مليون جرعة للقاح شلل الأطفال

أخبار ليبيا 24

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، وصول نصف مليون جرعة من طعم شلل الأطفال. حيث أكد أن التطعيمات ستكون قريبًا متوفرة في جميع المراكز الصحية الخاصة بتلقي التطعيم.

ولفت المركز، إلى أن شلل الأطفال أصبح الآن نادرًا وآخر حالة تم رصدها في ليبيا كانت في سنة 1991.

وأوضح، أن شلل الأطفال يعد مرض فيروسي معدٍ يغزو الجهاز العصبي وكفيل بإحداث الشلل التام في غضون ساعات من الزمن.

وذكر المركز، أن الفيروس ينتقل من شخص لآخر عن طريق البراز، أوعن طريق المياه الشللملوثة أو الطعام.

وأوضح أن أعراض المرض الأولية تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة والتعب والصداع والتقيؤ وتصلب الرقبة والشعور بألم في الأطراف.

ونصح المركز، بالالتزام بأخذ التطعيمات الخاصة بشلل الأطفال بها ضمن برامج التطعيم التابع للمركز الوطني. وأكد أنه جزء من التطعيمات الروتينية في مرحلة الطفولة، ويتم إعطاءه للأطفال من عمر يوم حتى ستة سنوات. كما يمكن أن نتحصل على الحماية من شلل الأطفال لمدى الحياة بعد استكمال الجرعات.