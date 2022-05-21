هذا ما وعدت به بلدية بنغازي رؤساء المجالس المحلية بمنطقة المحيشي

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التقى رئيس مجلس بلدية بنغازي، الصقر بوجواري، مع عدد من رؤساء المجالس المحلية بمنطقة المحيشي، إحدى أكبر المناطق السكنية في بنغازي، بحضور مدير مكتب المشروعات ومدير إدارة شؤون المحلات بالبلدية.

وقالت البلدية، إن بوجواري بحث المشاريع الجاري تنفيذها بمنطقة المحيشي والموافقة على تنفيذ عدد من المشاريع.في مجال رصف بعض الشوارع وعدد ثلاثة حدائق عامة وتركيب أعمدة الإنارة بالطاقة الشمسية بالحدائق وفي عدد من الشوارع.

وأضافت، كما جرى، خلال اللقاء، التطرق إلى تنفيذ خطوط مياه للمنازل التي تعاني من ضعف وصول المياه لها.

وتعاني أغلب أحياء منطقة الوحيشي من تهالك البنية التحتية، حيث تفتقر العديد من الشوارع إلى الإسفلت. الأمر الذي يتسبب في تعطيل الخدمات، خاصة في فصل الشتاء حيث تتحول إلى برك كبيرة من المياه بعد سقوط الأمطار.