مسؤولة الخارجية في مجلس طوارق ليبيا تبحث مع باشاغا الأوضاع في الجنوب

22 مايو، 2022 2:03 م
13

أخبارليبيا24

أكدت مسؤولة الشؤون الخارجية بمجلس شيوخ قبائل طوارق ليبيا مبروكة الشريف. أنها بحثت مع رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا الأوضاع في الجنوب الليبي.

وقالت الشريف عبر حسابها على “فيسبوك” :”ناقشت مع باشاغا عدد من القضايا. التى يعاني الجنوب الليبي من تداعياتها من وقت لآخر”.

وأضافت. أن تحقيق الاستقرار في فزان يشكل حاجة ملحة، وليس لضبط وتقييد الهجرة وحسب. كما يراها العالم بوجهٍ عام  بل الأمر يتحتم معالجة  القضايا المحلية والاقتصادية والأمنية في الجنوب.

وأوضحت المسؤولة في الجحيم أن عودة الأوضاع السياسية والعسكرية الأوسع إلى طبيعتها ستكون من الأولويات التي تعد البداية الحقيقية لتحقيق الوئام الاجتماعي.

وأشارت الشريف إلى أن هذه العودة هي ضمان وحدة الدولة وتسهيل تقارب وجهات النظر لمعالجة  مجمل تلك الأوضاع إذا تظافرت قرائن الجهود الوطنية لذلك.

22 مايو، 2022 2:03 م
13

مقالات ذات صلة

المنفي يبحث مع الدبيبة والحداد التسويات المالية والإدارية ومرتبات منتسبي الجيش

22 مايو، 2022 2:52 م
مصرف ليبيا المركزي

المركزي يرد على شائعات تجميد مبالغ من قبل المركزي الإنجليزي

22 مايو، 2022 1:50 م
سجناء فروا من سجن قرنادة

القبض على 13 سجينًا فروا من سجن قرنادة

22 مايو، 2022 1:25 م

المجلس الرئاسي يؤكد على سفراء ليبيا بالتعامل المباشر معه

22 مايو، 2022 11:23 ص

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى