عون والسفير التركي يبحثا إيجاد آلية للتعاون المشترك

أخبارليبيا24

بحث وزير النفط والغاز محمد عون اليوم الأحد مع السفير التركي كنعان يلماز سبل إيجاد آلية للتعاون المشترك بين الشركات التركية وقطاع النفط والغاز في مجالات مختلفة.

وناقش عون ويلماز خلال الاجتماع في ديوان الوزارة التعاون في الطاقات المتجددة والمسوحات السيزميه البحرية، و قطع الغيار والصيانة للمعدات الحالية، و خطوط الأنابيب .

و تطرق السفير التركي إلى بعض المواضيع الأخرى مثل الإقفالات وأثرها على الاقتصاد الليبي والتعاون المشترك مع دولة مالطا واليونان بخصوص الاكتشافات البحرية.

وأكد وزير النفط أن الوزارة تبذل كل جهدها لإعادة الإنتاج ومناقشة الجهات المسببة في الإقفال.

وشدد عون على ضرورة أن تكون أول خطوة للبدء في التعاون المشترك هو بأن يتم توقيع مذكرة التفاهم .