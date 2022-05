صلاح يحتفل بلقب هداف الدوري الإنجليزي مع زوجته وابنتيه

أخبار ليبيا 24

احتفل النجم الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، بلقب هداف الدوري الإنجليزي وأفضل صانع للأهداف. مع أسرته وابنتيه بعد نهاية مباراة فريقه ضد وولفرهامبتون في الجولة الأخيرة من البريميرليغ .

وتوج محمد صلاح بجائزة الحذاء الذهبي هذا الموسم، التي يتم منحها كأفضل هداف في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. بالاشتراك مع الكوري الجنوبي هيونج مين سون، مهاجم توتنهام هوتسبير.

Mo Salah wins the play maker award and the Golden boot 👏👏 What a season pic.twitter.com/Dii8mNrN2M

— Football Daily (@footballdaily) May 22, 2022