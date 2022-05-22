المنفي يبحث مع الدبيبة والحداد التسويات المالية والإدارية ومرتبات منتسبي الجيش

أخبارليبيا24

بحث القائد الأعلى للجيش الليبي، محمد المنفي اليوم الأحد. مع وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة ورئيس الأركان الفريق محمد الحداد التسويات المالية والإدارية ومرتبات منتسبي الجيش.

واستعرض المنفي. خلال الاجتماع بديوان المجلس الرئاسي بطرابلس بحضور عبدالله اللافي ورؤساء الأركان النوعية والعمليات آخر المستجدات والأوضاع العسكرية والأمنية في البلاد.

وناقش القائد الأعلى العراقيل والأمور التنظيمية، التي تواجه كل الوحدات العسكرية وسُبل حلحلتها، لتتمكن من أداء أدوارها في حفظ أمن الوطن والمواطن.

وتطرق الاجتماع إلى التسويات المالية والإدارية ومرتبات منتسبي الجيش، وفق القوانين واللوائح المعمول بها في الخدمة العسكرية.