المركزي يرد على شائعات تجميد مبالغ من قبل المركزي الإنجليزي

أخبارليبيا24

نفى مصرف ليبيا المركزي اليوم الأحد تجيمد أي مبالغ من أصول المصرف المركزي من قبل البنك المركزي الإنجليزي.

وقال المركزي عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” :”لا صحة للأخبار التي تداولتها بعض القنوات والصحف بشأن قيام البنك المركزي الإنجليزي بتجميد مبالغ من أصول مصرف ليبيا المركزي”.

وأضاف مصرف ليبيا المركزي :”ندعو كافة وسائل الإعلام إلى الالتزام بالمهنية والموضوعية وتحري الدقة والمصداقية”.

وكانت وسائل إعلام ليبية قد أفادت في وقت سابق، بقيام مصرف إنجلترا المركزي بتجميد 3 مليار باوند. من أصول المصرف المركزي الليبي في بريطانيا.