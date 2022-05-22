الكاف: أفتيتة منسقا لمباراة الأهلي المصري والوداد المغربي

22 مايو، 2022 11:00 ص
8

أخبارليبيا24_متابعات

كلف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم  CAF السيد علي أفتيته من ليبيا، بمهام المنسق العام للمباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، والتي ستجمع فريقي الأهلي المصري والوداد البيضاوي المغربي، في 30 من شهر مايو الحالي، بمركب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمملكة المغربية.

ويعد علي أفتيته من الشخصيات الرياضية المميزة في مجال الإدارة الرياضية في ليبيا.

عمل خلالها لسنوات في إدارة نادي الهلال ببنغازي والاتحاد الليبي لكرة القدم في سنوات سابقة.

وحالياً يعمل أفتيته مع الكاف منسقا عاما لعديد المباريات في كل المسابقات الإفريقية.

شارك بصفة دائمة في كل أدوار المسابقات، بداية من دور المجموعات إلى الربع النهائي والنصف النهائي،

ونال ثقة الكاف ليكون منسقا عاما لمباراة النهائي.

الكاف: أفتيتة منسقا لمباراة الأهلي المصري والوداد المغربي
الكاف: أفتيتة منسقا لمباراة الأهلي المصري والوداد المغربي
22 مايو، 2022 11:00 ص
8

مقالات ذات صلة

مبابي باقٍ في باريس سان جيرمان حتى 2025

21 مايو، 2022 10:09 م

نهضة بركان المغربي بطلا لكأس الاتحاد الأفريقي

21 مايو، 2022 2:23 ص
محمد صلاح

فوربس تكشف عن دخل محمد صلاح السنوي

20 مايو، 2022 4:49 م
كريم بنزيما

سلاح ريال مدريد جاهز لـ”بروفة” نهائي دوري أبطال أوروبا

18 مايو، 2022 7:01 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى