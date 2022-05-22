الكاف: أفتيتة منسقا لمباراة الأهلي المصري والوداد المغربي

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كلف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم CAF السيد علي أفتيته من ليبيا، بمهام المنسق العام للمباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، والتي ستجمع فريقي الأهلي المصري والوداد البيضاوي المغربي، في 30 من شهر مايو الحالي، بمركب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمملكة المغربية.

ويعد علي أفتيته من الشخصيات الرياضية المميزة في مجال الإدارة الرياضية في ليبيا.

عمل خلالها لسنوات في إدارة نادي الهلال ببنغازي والاتحاد الليبي لكرة القدم في سنوات سابقة.

وحالياً يعمل أفتيته مع الكاف منسقا عاما لعديد المباريات في كل المسابقات الإفريقية.

شارك بصفة دائمة في كل أدوار المسابقات، بداية من دور المجموعات إلى الربع النهائي والنصف النهائي،

ونال ثقة الكاف ليكون منسقا عاما لمباراة النهائي.