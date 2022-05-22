القبض على 13 سجينًا فروا من سجن قرنادة

أخبارليبيا24

أعلنت مؤسسة الإصلاح والتأهيل قرنادة في ساعات متأخرة من ليل السبت القبض على 13 سجينا بعد فرارهم من السجن.

وأكدت المؤسسة في بيان لها، أن السجناء الفارين متورطين في قضايا جنائية. موضحة أنهم من نزلاء القاطع المدني.

وذكرت مؤسسة الإصلاح والتأهيل قرنادة أنه تمت إحالة الفارين بعد القبض عليهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم ومن ثم إعادتهم إلى السجن.

وأكدت المؤسسة، أن هناك صعوبات عدة تواجه جهاز الشرطة القضائية فرع البيضاء منها أن المبنى قديم، إضافة إلى تزايد الأعداد كل يوم في مختلف القضايا.

وأشارت إلى أن عملية الهروب تتم بأشكال مختلفة وباستمرار رغم حرص كل المسؤولين في فرع البيضاء والمؤسسة.

وفي يناير الماضي أقدم عدد من العناصر الإرهابية التابعين لتنظيم داعش المسجونين بسجن قرنادة على إحداث حالة من الشغب والتمرد. والتي أدت إلى هروب “5” من النزلاء من مؤسسة الإصلاح والتأهيل قرنادة الرئيسي .

وكانت مصادر عسكرية، قد ذكرت أن النيران اشتعلت داخل سجن قرنادة العسكري ، مما تسبب في هروب السجناء.

ولكن لم يمضي يومان على هروبهم حتى تمكنت كتيبة طارق بن زياد التابعة لقيادة الجيش الوطني من القبض عليهم وإعادتهم للسجن .