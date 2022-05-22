الخوجة تكشف عن تكليف لجنة لإعداد صياغة توافقية للقاعدة الدستورية

22 مايو، 2022 11:09 م
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أسماء الخوجة
أسماء الخوجة

أخبار ليبيا 24

كشفت عضو مجلس النواب أسماء الخوجة، عن أن لجنة المسار الدستوري ستناقش باقي مواد الدستور باعتباره وحدة واحدة لا تتجزأ. خلال الجولة القادمة للجنتي مجلسي النواب والدولة الإخواني.

وأشارت أسماء الخوجة، في تصريحات صحافية. إلى أن لجنة المسار الدستوري بالقاهرة توافقت على 137 مادة من أصل 142 من المواد. التي يجري العمل عليها لإعداد قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات.

وقالت عضو مجلس النواب إنه “سيتم تكليف لجنة مصغرة لإعداد صياغة توافقية لنصوص المواد، ومن ثم إحالتها إلى مجلسي النواب والدولة للنظر فيها”

وتابعت الخوجة: “تناولنا جل مواد الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع من الدستور، وتركت بعض المواد القليلة جدا لمزيد من المراجعة والدراسة والتعديل” .

22 مايو، 2022 11:09 م
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