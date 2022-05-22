إطلاق نار في محيط رئاسة حكومة الوحدة الوطنية بطرابلس

أخبار ليبيا 24

شهد محيط مقر رئاسة وزراء حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة في العاصمة طرابلس، اليوم الأحد. إطلاق نار كثيف، لم يكشف النقاب عن أسبابه حتى الآن.

وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان في ليبيا أحمد عبدالحكيم حمزة إن إطلاق النار حدث في محيط رئاسة الوزراء. بطريق السكة عقب خروج الدبيبة منها بقليل، مبينًا أن أسبابه غير معروفة ولا من قام به حتى الآن.

وأشار إلى أنه كانت هناك مظاهرة لعدد من النازحين والمهجرين، أمام مقر رئاسة الوزراء. وأنه لاحظ أن امتداد الشارع الذي يوصل لمنطقة جنة العريف كان مغلقًا من قبل حرس الرئاسة بسبب وجود المتظاهرين.

واعتبر أن إطلاق النار قد يكون عبارة عن رماية في الهواء.

وأشار إلى أنه وفق المعلومات الأولية، تم تطويق مقر رئاسة الوزراء، وبلغه أنه جرى إخلاء بعض الطوابق في مقر الرئاسة.

ونقلت وسائل إعلام ليبية حدوث انتشار أمني عقب إطلاق النار في محيط رئاسة الوزراء.

ونقلت صحيفة الساعة 24 المحلية عن مصدر أمني مسؤول، لم تسمه. قوله إن ما جرى داخل مقر رئاسة الوزراء في طريق السكة من إطلاق نار كثيف. كان مشاجرة مسلحة بين ”قيادات ميليشيات طرابلس“ حول تقاسم الأموال.

ولم يصدر حتى الآن بيان رسمي من حكومة الوحدة الوطنية بشأن ما جرى.