أبوجناح يشارك في اجتماع وزراء الصحة العرب في دورته الـ “57”

أخبار ليبيا 24

شارك نائب رئيس مجلس الوزراء -وزير الصحة المكلف، رمضان أبوجناح، في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب في دورته الـ “57” بـ”جنيف” السويسرية.

ويعقد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب اجتماعه على مدار يومي 21 و22 مايو.. وذلك على هامش اجتماع الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية الـ”75″.

وأوضح أبوجناح في بيان عبر صفحته بـ فيسبوك.. أن ذلك يأتي استكمالا لما بدأته اجتماعات الدورة الـ”56″ لمجلس وزراء الصحة العرب في جمهورية مصر العربية شهر مارس الماضي.

وضمن أبوجناح على المجهودات المبذولة من قبل المجلس في تنفيذ ما تم اتخاذه من قرارات هامة خلالها.. متمنيا التوفيق فيما سيتم مناقشته من بنود على جدول أعمال الدورة الـ”57″.. لتتويج الجهود الهادفة وتوحيدها لخدمة أبناء الوطن العربي ودعم أمنهم الصحي والاجتماعي.