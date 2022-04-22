XL6 .. سيارة عائلية متطورة وأنيقة تظهر من اليابان

أخبار ليبيا 24

أزاحت سوزوكي اليابانية الستار عن سيارة جديدة صممت لتجمع معايير التطور والأناقة والقوة معا.

وحصلت سيارة XL6 الجديدة من سوزوكي على هيكل كروس أوفر انسيابي.. مجهز بجنح هوائي مميز التصميم على مؤخرة السقف يساعدها على زيادة الثبات على السرعات العالية.. كما زودت بمصابيح أمامية متطورة تعمل بأحدث تقنيات LED.

وجاءت المركبة بطول 4 أمتار و44 سنتيمترا، وجهزت بثلاثة صفوف من المقاعد التي تتسع لستة ركاب.. كما حصلت مقاعدها على أنظمة تدفئة وتبريد، وجهزت واجهة القيادة فيها بأحدث أنظمة المولتيميديا.. وشاشة متطورة تعمل باللمس يمكنها الاقتران لاسلكيا مع الأجهزة والهواتف الذكية.

https://youtu.be/jBn4MMoyByo

وزودت سوزوكي هذه السيارة بعجلات ذات أقراص مختلفة التصاميم بمقاس 16 إنشا.. إضافة لوسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب أثناء الحوادث، ونظام النقطة العمياء لتفادي الاصطدامات على الطرقات.. ونظام تثبيت السرعة أثناء السفر، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات أمامية وخلفية.

وتعتمد هذه السيارة في حركتها على محركات بنزين اقتصادية بسعة 1.5 ليتر تولد لها عزما يعادل 103 أحصنة.. وعلى علب سرعة ميكانيكية بخمس سرعات وعلب أوتوماتيكية بست سرعات.