“وان بلس” الصينية تطلق هاتف OnePlus Ace

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أطلقت شركة ”وان بلس“ الصينية لصناعة الهواتف الذكية هاتفها الجديد ”Ace“، رسمياً. كأحدث إصداراتها للفئة المتوسطة صديقة الميزانية التي تقدم قيمة حقيقية من المواصفات والأداء مقابل سعر مقبول، وتستهدف الشباب في المقام الأول.

ويُعد الهاتف أول طراز في سلسلة ”Ace“ للعلامة التجارية الصينية.

Android 12

ويعمل الهاتف – ثنائي شرائح الاتصال (Nano) – على نظام تشغيل ”Android 12“ مباشرة من العلبة. جنباً إلى جنب مع واجهة الشركة التقليدية، ”ColorOS 12.1“.

ويتميز هاتف ”OnePlus Ace“ بشاشة من نوع ”AMOLED“ مقاس 6.7 بوصة بدقة ”FHD+“ (1080 × 2412 بكسل). مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20: 9 ومعدل تحديث ديناميكي 120 هرتز. مع ذروة سطوع تبلغ 950 شمعة في المتر المربع، وطبقة حماية من نوع ”5 Corning Gorilla Glass“.

معالج قوي

ويتم تشغيل الهاتف الجديد بواسطة معالج قوي في هذه الفئة، حيث يأتي بشريحة من نوع ”MediaTek Dimensity 8100-Max“، والذي يتوفر جنبًا إلى جنب مع شريحة رسومات مخصصة للألعاب فقط.

ويعمل المعالج مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل إلى 12 غيغابايت بمعمارية ”LPDDR5″. وسعة تخزين تصل إلى 512 غيغابايت كحد أقصى من نوع ”UFS 3.1“.

التسارع والضوء

وتشمل خيارات الاتصال بالهاتف دعم شبكات الجيل الخامس (5G). وشبكات الجيل الرابع (4G أو LTE) و“Wi-Fi 6″. و“Bluetooth v5.2″ و“GPS / A-GPS“ و“NFC“ ومنفذ ”USB“ من النوع ”C“.

وتتضمن المستشعرات بالهاتف مقياس التسارع والضوء المحيط والجيروسكوب ومقياس المغناطيسية ومستشعر القرب، بالإضافة إلى مستشعر بصمات الأصابع مدمج في الشاشة.

بطارية مزدوجة

ويحتوي الهاتف على بطارية مزدوجة الخلايا بسعة 4500 مللي أمبير تدعم دعم الشحن السريع الخاص بشركة ”وان بلس“. المعروف باسم ”Super Flash Charge“، بقوة 150 وات. ويزن الهاتف حوالي 186 غرامًا.

وبالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، يأتي الهاتف الذكي مزودًا بإعداد ثلاثي للكاميرا الخلفية والذي يضم مستشعرًا أساسياً من شركة ”سوني“. ويأتي من نوع ”IMX766“ بدقة 50 ميغابكسل، مع فتحة عدسة f / 1.88 تدعم تثبيت الصورة البصري (OIS).

السيلفي ومحادثات الفيديو

ويضم إعداد الكاميرا الخلفية بالهاتف أيضاً مستشعراً ثانياً فائق الاتساع من نوع ”Sony IMX355“. بدقة 8 ميغابكسل مع فتحة عدسة f / 2.2، ومستشعر عمق بدقة 2 ميغابكسل من نوع ”GC02M1“.9.

وبالنسبة لصور السيلفي ومحادثات الفيديو، يأتي هاتف ”OnePlus Ace“ مزودًا بمستشعر من نوع ”Samsung ISOCELL S5K3P9“ بدقة 16 ميغابكسل بفتحة عدسة f / 2.4.

أسعار الهاتف

وأطلقت شركة ”وان بلس“ هاتف ”Ace“ الجديد في الصين رسمياً، في أربعة إصدارات مختلفة من ذاكرة الوصول العشوائي والتخزين.

كما يأتي الإصدار الأول (8 رام + 128 غيغابايت تخزين) بسعر 2499 يوان صيني (387 دولاراً). والإصدار الثاني (8 رام + 256 غيغابايت) يأتي بسعر 2699 يوان صيني (418 دولاراً).

أما الإصدار الثالث من الهاتف الجديد (12 رام + 256)، فيأتي بسعر2999 يوان صيني (حوالي 465 دولاراً). في حين يأتي الإصدار الرابع (12 رام + 512 غيغابايت) بسعر 3499 يوان صيني (542 دولاراً).

ويتوفر الهاتف باللونين الأسود والأزرق، وسيطرح للبيع في الصين اعتبارًا من 26 أبريل المقبل. على أن يتم طرحه في أسواق عالمية أخرى في وقت لاحق.