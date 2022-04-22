السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة: مجلس الأمن لم يفشل بشأن ليبيا

22 أبريل، 2022 8:15 م
11
ليندا توماس غرينفيلد
ليندا توماس غرينفيلد

أخبار ليبيا 24 – خبر

قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، إنّه من المهم أن يكون هناك مبعوث خاص للأمين العام في ليبيا.

وشددت غرينفيلد في مقابلة مع صحيفة العربي الجديد على ضرورة أن يكون المبعوث الأممي لى استعداد للذهاب إلى ليبيا. وأن يتمكن من القيام بمهامه. مؤكدة دعم الأمين العام في جهوده المتعلقة بتعيين مبعوث خاص.

وتابعت أنّها تعتقد أن قرار الأمين العام بتعيين ستيفاني وليامز مستشارة خاصة كانت خطوة مهمة دفعت العملية إلى الأمام. وسهلت جهود دعم العملية السياسية، مشيرة إلى ضرورة أن تستمر الجهود بذلك.

وذكرت السفيرة الأمريكية أنّ مجلس الأمن لم يفشل في حل الأزمة الليبية، مؤكدة استمرارهم بالعمل لحل الأزمة في ليبيا. قائلة ستيفاني وليامز قامت بجهود جبارة لتوصلنا للمكان الذي وصلنا إليه .

22 أبريل، 2022 8:15 م
11

مقالات ذات صلة

عبد الرحمن الشاطر

الشاطر: مغلقي النفظ بيادق تحركهم قوى عسكرية وسياسية

22 أبريل، 2022 10:34 م
منظمة الصحة العالمية

الطب الوقائي في مصر يحذر من مرض غامض يهاجم الأطفال

22 أبريل، 2022 8:55 م
فرق السلامة العامة

السيطرة على حريق بمزرعة قرب المحطة الغازية جنوب طرابلس

22 أبريل، 2022 8:42 م
لويجي دي مايو

دي مايو: التسوية السياسية هي المخرج الوحيد للأزمة الليبية

22 أبريل، 2022 8:32 م
زر الذهاب إلى الأعلى