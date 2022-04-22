عاصفة ترابية على شرق ليبيا وسرعة الرياح تصل لـ60 كيلومتر في الساعة

أخبار ليبيا 24

أجواء عاصفة تشهدها مناطق شرق ليبيا متأثرة بمنخفض صحراوي مثير للأتربة والغبار حيث تصل سرعة الرياح إلى 60 كيلومتر في الساعة.

وقال، المركز الوطني للأرصاد الجوية، إن مناطق شرق ليبيا تشهد تقلبات جوية مصحوبة برياح نشطة إلى قوية أحيانا ومثيرة للأتربة والغبار. وإن سرعة الرياح “جنوبية شرقية” قد تصل على بعض المناطق إلى 60 كيلومتر في الساعة، مما تتسبب في هبوط الرؤية الأفقية.

ولفت المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أن الرياح في غرب ليبيا غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

ودرجات الحرارة المتوقع تسجيلها اليوم تتراوح ما بين 30-35 درجة مئوية، وستنخفض بشكل ملحوظ. على مناطق الشمال الغربي وتتراوح ما بين (25-29) درجة مئوية.

حالة البحر

وحالة البحر تشهد ريح شلوق نشط على الساحل من البريقة إلى درنة يتحول إلى شرش مساء اليوم على ساحل الخليج تصل سرعته إلى (25) عقدة.

والساحل من رأس أجدير إلى سرت، السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا على ساحل سرت مع احتمال لسقوط أمطار متفرقة. والريح شرش إلى براني سرعته تتراوح ما بين (05 – 15) عقدة.

وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75– 1.25) متر. والبحر خفيف الموج. ودرجة حرارة سطح البحر (16 – 18) مئوية، والرؤية جيدة.

والساحل من الخليج إلى طبرق، السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا مع احتمال لسقوط أمطار متفرقة. على ساحل بنغازي والجبل الأخضر.

والريح شلوق يتحول تدريجيا إلى شرش وشلوق إلى باش على ساحل شحات سرعته تتراوح ما بين (10-20) عقدة تصل إلى (25) عقدة على من بريقه إلى درنة.

وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50– 1.50) متر. والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب. ودرجة حرارة سطح البحر (16 – 18) مئوية، والرؤيـة جيدة إلى متوسطة.