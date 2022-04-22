دي مايو: التسوية السياسية هي المخرج الوحيد للأزمة الليبية

22 أبريل، 2022 8:32 م
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لويجي دي مايو

أخبار ليبيا 24 – خبر

أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، أن التسوية السياسية هي المخرج الوحيد للأزمة الليبية. مؤكدا أن تجنب التصعيد العسكري أولوية.

وقال رئيس الدبلوماسية الإيطالية، متحدثًا عبر الإنترنت في حدث بمقر كلية لويس للأعمال بالعاصمة روما. “لا يوجد أي مخرج من الازمة الليبية الراهنة  إلا التسوية السياسية”.

وأضاف أن أولوية روما بشأن ليبيا تكمن في تجنب التصعيد العسكري أو تقسيم البلاد. وذلك لانعكاس آثار ذلك على زعزعة الاستقرار في المنطقة بأسرها.

وأوضح “نحن نراقب عن كثب الوضع الدقيق في ليبيا. الذي نعتقد أنه لا يوجد مخرج آخر منه غير تسوية سياسية بين الأطراف.

22 أبريل، 2022 8:32 م
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