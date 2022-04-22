تايسون يسدد لكمات لمسافر داخل طائرة وهذا ما حدث

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سدد الملاكم السابق وبطل العالم بالوزن الثقيل، مايك تايسون عدة لكمات لراكب داخل طائرة عندما كانا متنها متوجهين من مطار مدينة سان فرانسيسكو إلى آخر في ولاية فلوريدا الأميركية.

وظهر الراكب في فيديو ثملا وهو يمازح بطريقة أزعجت تايسون، ما دفع الأخير إلى القيام من مقعده ليسدد لكمات سريعة ومن نوع خفيف بعض الشيء على وجه الشاب، لإيقافه عند حده.

تلك اللكمات من بطل العالم، تركت آثارا واضحة على وجه الشاب، بحسب ما ذكر موقع “تي أم زد” المختص. بأخبار النجوم والمشاهير.

وأظهر تسجيل مصور على تويتر تايسون 56 عاما وهو يسدد اللكمات السريعة للراكب.

Mike Tyson menghajar seorang bocil kematian di pesawat karena mengganggu ketenangannya.. 😵🤕pic.twitter.com/WY4zzQcEMt — Extr4 Time Ind0ne2i4 (@idextratime) April 22, 2022

وقال شاهد عيان، إن تايسون “كان ودوداً ولطيفاً في البداية مع الشاب والركاب الآخرين، إلى درجة أنه التقط معه صورة “سيلفي” شخصية”.

وأضاف، إلا أن الراكب الذي كان جالسا خلفه تماما، عاد إلى مواصلة مزاحه والاقتراب من أذنيه ليسمعه ما كان يقول،. فطلب منه تايسون التوقف مرارا،. لكنه استمر على ما كان فيه من إزعاج،.لذلك نال من تايسون ما اضطره إلى طلب عناية طبية، توجه بعدها إلى الشرطة وتقدم ضده بشكوى.