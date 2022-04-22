بوتين يلغي خطط لاقتحام مصنع ضخم في ماريوبول يتحصن بداخله نحو ألفي مقاتل أوكراني

22 أبريل، 2022 12:52 م
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أخبار ليبيا24

أعطى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوامره للقوات الروسية بإلغاء خطط اقتحام مصنع أزوفستال في مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية. وقال بوتين إنه يريد أن يُشدد الحصار حوله بدلا من ذلك.

وأبلغ وزير الدفاع سيرغي شويغو بوتين في وقت سابق أن أكثر من 2,000 مقاتل أوكراني لا يزالون مختبئين. في المصنع الضخم، الذي يضم جزءا كبيرا تحت الأرض. وقال بوتين “أرى أن اقتحام المنطقة الصناعية غير ضروري، وأطلب منك إلغاء ذلك”.

وأشار الرئيس الروسي، في لقاء متلفز في الكرملين، إلى أن قراره بعدم اقتحام مصنع أزوفستال كان بدافع الرغبة. في حماية أرواح الجنود الروس.

وقال: “ليست هناك حاجة للدخول إلى هذه السراديب والزحف تحت الأرض عبر هذه المنشآت الصناعية”. وأضاف: “أغلقوا هذه المنطقة الصناعية حتى لا يُمكن لذبابة أن تمر من خلالها”.

وأشاد بوتين بالسيطرة على ماريوبول بعد أن أبلغه وزير الدفاع أن موسكو تسيطر على المدينة الساحلية الأوكرانية. باستثناء مصنع الصلب العملاق أزوفستال.

وماريوبول هي ميناء ذو ​​أهمية كبيرة داخل منطقة دونباس الشرقية بأوكرانيا، وتقع بين المناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون الروس وكذلك شبه جزيرة القرم التي استولت عليها موسكو في عام 2014. وسيتيح الاستيلاء على المدينة لروسيا ربط المنطقتين.

ويعتبر مصنع الصلب هذا أحد أكبر مصانع التعدين في أوروبا بمساحة 11 كيلومترًا مربعًا من الهياكل الضخمة بالإضافة إلى المخابئ والأنفاق تحت الأرض.

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22 أبريل، 2022 12:52 م
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