بوالخطابية: يفتتح كوبري طبرق بعد صيانته وتزيينه

أخبارليبيا24- خاص

افتتح عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية أمس الخميس كوبري المدينة بعد صيانته وتزيينه عن طريق إحدى شركات المقاولات.

وأكد بوالخطابية. أن هذه الصيانة هي أحد مشاريع البلدية في إنارة وتزيين عدد من الشوارع في المدينة.

وأضاف عميد البلدية أن هذا الكوبري قد تم بنائه في بداية الستينات من القرن الماضي وهو الكوبري الوحيد بالمدينة ولم يتم صيانته من قبل.

ونبه بوالخطابية المواطنين بالحفاظ عليه. وعلى الإنارة التي تم تثبيتها على جانبي الكوبري وعدم الوقوف عليه لأي سبب من الأسباب.

يشار إلى أن مدينة طبرق قد شهدت عدد من مشاريع رصف عديد الطرق خلال شهر رمضان المبارك بإشراف ومتابعة مكتب المشروعات بالبلدية.