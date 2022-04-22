انقطاع الاتصالات وتذبذب خدمات الإنترنت في درنة وأمساعد والجغبوب

أخبارليبيا24- خاص

تشهد مدينة درنة وحتى مساعد شرقاً والجغبوب جنوباً اليوم الجمعة. انقطاعًا في الاتصالات وتذبذب في خدمات الإنترنت.

وقال مدير عام شركة هاتف ليبيا مسعود الأوجلي لـ”أخبارليبيا24″ إن سبب الانقطاع نتيجة تخريب وسرقة للموابل بوادي درنة.

وأشار الأوجلي إلى أنه تم تحديد مكان العطل وجاري العمل عليه. موضحًا أن مكان العطل صعب ولا تدخله المركبات.

وأكد مدير الشركة أن العمل صعباً بعض الشيء على الفرق الفنية. مشيراً إلى أن الخدمة ستعود بعد الإنتهاء من إصلاح العطل.