امغيب يطالب النائب العام التحقيق مع الدبيبة وقرقاب

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علق عضو مجلس النواب سعيد امغيب على الاتهامات المتبادلة بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ورئيس الشركة الليبية للبريد السابق فيصل قرقاب.

وقال امغيب :”قرقاب أكد في تصريحات أن رئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالحميد الدبيبة فاسد وسارق ومختلس”.

وأضاف عضو مجلس النواب :”تلك التصريحات رد عليها الدبيبة بوصفه لقرقاب بأنه أكبر سارق في تاريخ ليبيا القديم والحديث والمستقبلي. على حد قوله”.

وتابع امغيب :”بنا على ذلك أطلب من النائب العام المستشار الصديق الصور بالتحقيق مع الاثنين لمعرفة صحة هذه التصريحات”.

وكان رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ردَّ على اتهامات بالفساد. كالها له الرئيس السابق للشركة العامة للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة (ليبيانا)، فيصل قرقاب.

ووصف الدبيبة قرقاب في تصريحات أثناء زيارته لشركة ”ليبيانا“ أنه ”احتكر شركة البريد 10 سنين. وهو أكبر سارق في تاريخ ليبيا الحديث، والقديم، والمستقبلي”.