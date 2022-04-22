الطب الوقائي في مصر يحذر من مرض غامض يهاجم الأطفال

أخبار ليبيا 24

رصدت منظمة الصحة العالمية 74 حالة إصابة بالتهاب كبدي غير معروف السبب، في المملكة المتحدة وآيرلندا الشمالية. و3 حالات في إسبانيا، فيما أفاد قطاع الطب الوقائي، في منشور أن حالة واحدة لها ارتباط وبائي.

وذكر قطاع الطب الوقائي أن الحالات المرصودة لأطفال تتراوح أعمارهم ما بين 11 شهرا إلى 13 عاما. مشيرا إلى خضوع 6 حالات لعمليات زرع كبد، ولا يوجد أي حالات وفاة حتى تاريخ 11 إبريل الجاري.

منشور الطب الوقائي أوضح أن الأعراض تمثلت في ارتفاع انزيمات الكبد بشكل ملحوظ، مع ظهور أعراض مثل الصفراء والقيء. وألام في البطن، مشيرا إلى أن الحالات غير مصابة بأحد أنواع فيروسات الكبد “A، B، C، D، E”. وصنف الطب الوقائي الحالات المصابة إلى ثلاثة أنواع وهم حالات مؤكدة وأخرى محتملة، والأخيرة مرتبطة وبائيا.

وفي هذا السياق طالب قطاع الطب الوقائي مديري الشؤون الصحية ورئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، والتأمين الصحي. وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بحسب “القاهرة 24” بالإبلاغ عن أي حالة إصابة تم رصدها في المستشفيات التابعة. ينطبق عليها أعراض الإصابة، بداية من يناير الماضي.