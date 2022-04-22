الشاطر: مغلقي النفظ بيادق تحركهم قوى عسكرية وسياسية

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رد عضو المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن الشاطر. على مغلقي إنتاج وضخ النفط من قبل بعض المحتجين. المطالبين الدبيبة بتسليم السلطة

وقال الشاطر في تغريدة له على “تويتر” :”لا يوجد شيء اسمه فعاليات شعبية لها القدرة على إيقاف إنتاج أو ضخ النفط”.

وتابع عضو المجلس :”ما يوجد هم بيادق. تحركهم قوى عسكرية أو سياسية كلما ضاقت بهم الوسيلة لتنفيذ مطالبهم”.

وشدد الشاطر على الحكومة. أن تضرب بيد من حديد و تلقي القبض عليهم ليصرحوا بمن يقف وراءهم ويدفعهم لهذا السلوك الإجرامي.

وأعلن، محتجون في 17 أبريل الجاري. في الزويتينة شمال وفي أوباري والمناطق المجاورة جنوب غرب، غلق حقل الفيل النفطي وإيقاف الإنتاج وتصدير النفط من ميناء الزويتينة النفطي، إلى حين تسليم السلطة إلى الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا.

واتهم المحتجون، في بيانين مسجلين، حكومة الوحدة، رئاسة عبدالحميد الدبيبة بإفساد المشهد السياسي في ليبيا وإشعال الحرب والتقسيم، مشيرين إلى دعمهم للاستقرار السياسي بدعم الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا.