الدبيبة: الشؤون الاجتماعية تعمل على صرف علاوة الزوجة

أخبار ليبيا 24

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، أن العمل جارٍ لصرف علاوة الزوجة بعد مراجعتها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية.

وأعلن الدبيبة في بيان له عبر صفحته بـ فيسبوك الخميس صرف 9 أشهر من منحة الأبناء.. وفق تعليمات أصدرتها في الرابع عشر من مارس الماضي لمناسبة شهر رمضان المبارك.

وكانت قد أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية وفاء الكيلاني، في 18 أبريل الجاري إحالة منحة الأبناء للمصارف عن الأشهر الستة.. من أبريل حتى سبتمبر للعام الجاري 2022، وذلك بعدما صُرفت الأشهر الثلاثة الأولى من العام “يناير وفبراير ومارس”.