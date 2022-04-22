الاتصالات: بدأنا إعادة خدمات الاتصالات بحلول بديلة مؤقتة بعد سقوط برج الاتصالات في الزاوية

أخبار ليبيا24

قالت الشركة القابضة للاتصالات إنها بدأت العمل على إعادة خدمات الاتصالات بحلول بديلة مؤقتة، بعدما أدى سقوط أحد أهم أبراج الاتصالات في المنطقة الغربية بمدينة الزاوية إلى انقطاعها بشكل شبه كامل.

وقالت الشركة، إنه بسبب العاصفة الرملية سقط أحد أهم أبراج الاتصالات في المنطقة الغربية بمدينة الزاوية، مما أدى إلى تذبذب الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات والمؤسسات السيادية المشغلة لها على هذا البرج، الذي يعد أحد أهم أعمدة الشبكة. وأكدت الشركة أن سقوط البرج لم يسفر عن أي أضرار بشرية.

تشييد برج جديد

وأضافت، أن بعد تظافر جهود جميع موظفيها، وموظفي الشركات العامة والخاصة والدفاع المدني والمؤسسات في موقع الحادث، تم بدء العمل على إعادة الخدمات بحلول بديلة مؤقتة، إلى أن يتم تشييد برج جديد يتماشى مع الخطط المستقبلية التي تهدف لها الشركة خلال الأعوام القادمة.

وأوضحت الشركة أن ذلك جاء بعد صدور تعليمات عاجلة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات. بتشكيل فريق طوارئ ميداني للوقوف على مجريات عمليات الصيانة، وتشديده على أهمية استعادة الخدمات في أسرع وقت.

توقف الخدمات

وذكرت الشركة أن سقوط البرج تسبب في توقف خدمات 22 محطة لخدمة الجيل الرابع تابعة لشركة ليبيا للاتصالات والتقنية.

وأضافت، كما أدت إلى توقف عدد 140 محطة للجيل الثاني (2G) التي تغطي مدينة الزاوية وضواحيها،. وتوقف عدد 138 محطة للجيل الثالث 3G.، وتوقف 147 محطة للجيل الرابع 4G. بشركة ليبيانا.

وأوضحت أن سقوط البرج تسبب كذلك في توقف خدمات 57 محطة بمدينة الزاوية وضواحيها، تابعة لشركة المدار الجديد.