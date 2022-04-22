إثر شكوى من “العلماء المسلمين” .. إحالة عبير موسي إلى قاضي التحقيق

أخبار ليبيا 24 – خبر

أخطرت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس بإحالتها إلى قاضي التحقيق. إثر شكاوى تقدم بها الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس.

واعتبرت موسي ذلك توظيفا من قبل الاتحاد للمؤسسة القضائية لتصفية الحسابات السياسية. وتستر الدولة على ما اسمته بالتنظميات الإرهابية وترهيب وتخويف القوى المدنية التي تتصدى لهذه التنظيمات الأخطبوطية الخطيرة وفق تعبيرها.

تحريك قضايا

مشيرة إلى أن الرئيس قيس سعيد يريد أن يعطي هذا التنظيم حماية قضائية. بعد أن أعطاه حماية تنفيذية وحكومية برفضه أن يقوم بحله وإحالة ملفه على القضاء.

وأشارت رئيسة الحزب الدستوري الحر إلى أن القضاء لا يحرك الشكايات المودعة أمامه ضد اتحاد علماء المسلمين فرع تونس. وضد أعضائه الذين يدعون التدريس صلب هذا الإتحاد في حين يتم تحريك قضايا ضدها على خلفية مواقفها من رئيس الجمهورية قيس سعيد.

فك اعتصام الدستوري

وأكد رئيس اتحاد العلماء المسلمين فرع تونس، عبد المجيد النجار، في تصريحات إعلامية. أن الاتحاد سيتبع الطرق القانونية في التعامل مع اقتحام مقرّه دون أي طرق أخرى. مضيفاً أنه في البداية قرر التقدم بقضية استعجالية، وقضى النائب العام إثرها بفك اعتصام الدستوري الحر.

وأضاف عبد المجيد النجار أن ”لا أحد كان يتوقع التطورات الخطرة للوضع رغم أنه من الناحية النظرية كان يتوقع أي شيء من المعتصمين. ولكن ليس بهذه الشراسة“، مشيراً أن ”لجنة من الدوائر المسؤولة للدولة سبق لها أن زارت المقر وعاينت المحل ونشاطه.

جدير بالذكر أن محيط مقر اتحاد العلماء المسلمين – فرع تونس، شهد في شهر مارس 2021 مناوشات بين أنصار. وقيادات ”الدستوري الحر“ وعدد من أنصار حركة النهضة الإسلامية، ما استوجب تدخل الأمن لفض الاشتباكات.