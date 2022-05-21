100 ألف دينار لكل منهما.. العثور على 30 كيلو كوكايين وتسليمها للردع

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منح جهاز الرّدع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، منح مواطنين 100 ألف دينار لكل منهم، بعدما أبلغوا عن شحنة مخدرات قذفها البحر بالمنطقة الغربية الأسبوع الماضي.

وقال الجهاز في بيان الجمعة،عبر صفحته بالفيسبوك إن البحر في شواطئ المنطقة الغربية قذف الأسبوع الماضي، كمية تُقدّر بأكثر من 30 كيلو غرام يُشتبه أنه مادة لمخدر الكوكايين الخام.

وأضاف أن مواطنين وجدوا هذه الكمية لكنهم بادروا بالاتصال بالجهاز والإبلاغ عنهذا السُّم القاتل، واتخذت الإجراءات القانونية وأرسلت عينة لمركز البحوث والخبرة الجنائية للتأكد من هذه المادة.

وأوضح البيان أن إدارة الجهاز منحت المواطنين الذين أبلغوا عن الكمية المضبوطة، مكافأة ماليه تقّدر بـ100 ألف دينار لكل منهم.

وذلك «تقديرًا وعرفانًا منا على أمانتهم وخوفهم على أبناء الوطن وتحفيزًا للخيرين أمثالهم في التعاون مع الأجهزة الأمنية، باعتبار أن المواطن هو رجل الأمن الأول».

في حين لفت الجهاز إلى عملية تسليم أخرى لكمية مشابهة «تقريبًا» بمنطقة الخمُس وبنفس المواصفات

وذلك بعد وجودها مخبأة خلف محطة الطاقة الكهربائية الخمس،حيث جرى تسليم الكمية. لقسم البحث الجنائي بمديرية أمن الخُمس.

وقالت وزارة الداخلية، بحكومة الدبيبة، إنه تم العثور على كمية من مخدر الكوكايين. داخل محطة الكهرباء الخمس.

في حين وقالت الوزارة في بيان لها، إنه من خلال عمل أعضاء فرع الإدارة العامة لحماية الطاقة. الكهربائية الخمس. والقيام بجولات تفتيشية داخل محطة الكهرباء الخمس.

في حين فقد عثر أعضاء الفرع على كمية من المخدرات نوع كوكايين. مخبأة داخل حقيبة خلف. أسوار المحطة وتقدر الكمية بحوالي 30 كيلو جرام.