هل أنت شخص روتيني؟

أخبار ليبيا 24

يُعرّف الروتين بأنه “طريقة محدَّدة تجري على وتيرة واحدة في عمل الأشياء” بمعنى قيام الشخص بفعل ما بشكل يومي على نفس الوتيرة دون تجديد، الأمر الذي أحيانًا ما يتسبب في شعور الإنسان (الروتيني) بالملل.

أخبار ليبيا 24 طرحت سؤالًا على متابعيها حول الأشياء الروتينية التي يقومون بها كل صباح أي بعد استيقاظهم مباشرة؟

يقول حمزة: “نفس روتين المساء بالزبط”، بينما قال فهيم أحويج: “الاستغفار والصلاة والأذكار في الصباح”. أما عاطف فيقول: “ليبيا كلها دخان ونسكافيه”. أما صاحبة حساب باسم “جوجو” فتقول: “الأذكار ونسكافيه”.

ويقول أيمن القرقوري: “الروتين اليومي نوض الصبح للقهوة الكريمة طول على الريق”.

تلك كانت إجابات عدد من المتابعين، والتي تركزت على أن روتينهم اليومي في الغالب عند الصباح هو شرب القهوة بأنواعها.

وبينما تقول بعض الآراء إن الروتين يساعد على تنظيم الأيام، وتوفير إحساس بالتماسك والأمان الذي يعزز معنى الحياة. ترى آراء أخرى أنه طريق إلى الملل.

تقول بعض الدراسات إنه في حال شعر الإنسان بالملل لمجرد قيامه بأشياء روتينية بشكل يومي، فإن عليه البحث عن السبب الرئيس وراء الإحساس بالملل.

ومن بين النصائح، للقضاء على الروتين الممل، هو تجديد الأهداف بين كل فترة وأخرى والسعي خلف تحقيقها. والقيام بالأعمال التي يحبها ويبدع فيها، والابتعاد عن النشاطات التي لا يحبها وتُسبّب له الشعور بالضيق.

ومن ذلك ممارسة الأعمال اليدوية، أو يمارس هواية أخرى من هواياته المحببة لديه، وفعل شيء جديد في كل يوم حتى وإن كان بسيطا.

ومن بين النصائح كذلك تغيير المظهر الخارجي مثل الملابس أو طريقة تصفيف الشعر، والترفيه عن النفس بأشياء محببة مثل الرياضة أو القراءة أو الخروج والتنزه.

وكذلك، فإن بإمكان الشخص تعلم المهارات المختلفة مثل التصوير، والرسم، والحياكة، والأعمال اليدوية والفنية المختلفة.