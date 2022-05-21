نهضة بركان المغربي بطلا لكأس الاتحاد الأفريقي

أخبار ليبيا 24

توّج فريق نهضة بركان المغربي للمرة الثانية في تاريخه بلقب كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفدرالية)، وذلك بعدما تغلب على أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي 5-4 بضربات الترجيح.

واتجهت المباراة النهائية بين الفريقين إلى ركلات الترجيح لتحديد البطل، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 1-1.

وفي نهائي البطولة الذي أقيم في ملعب “جودسويل أكبابيو” في مدينة أويو النيجيرية، الجمعة، سجل يوسف الفحلي.هدف التقدم للفريق المغربي من ضربة جزاء في الدقيقة الخامسة من الشوط الإضافي الأول.

وقبل 3 دقائق من نهاية الشوط الإضافي الثاني، نجح يدرك تيمبنكوسي لورش في تعديل النتيجة لفريق أورلاندو بايرتس.

وحقق نهضة بركان اللقب للمرة الثانية في تاريخه، بعدما سبق له أن توج بالبطولة في عام 2020 على حساب بيراميدز المصري بفوزه 1-صفر.

وبذلك التحق نهضة بركان بالرجاء الذي كان أكثر الأندية المغربية فوزا بلقب هذه المنافسة، الذي فاز به. مرتين في نسختي 2018 و2021.

وسبق لفريق نهضة بركان الوصول إلى النهائي دون تتويج، حيث خسر لقب نسخة 2019 على يد الزمالك المصري.