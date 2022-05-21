مجتمع | عزوف الليبيون عن ارتداء الماركات العالمية والأسباب اقتصادية

أخبار ليبيا 24 – مجتمع

لا ننكر أن الماركات العالمية وضعت لها بصمة بين الناس. ذلك بسبب الجودة العالية التي تتميز بها في صناعتها لكل منتج.

وهناك عدة ماركات وكل منها تختلف في قيمتها، وتصميمها وسعرها، وحتى في زبائنها، وطبعًا سعرها باهظ الثمن.

وهناك من يرتدي هذه الملابس من أجل إيصال رسالة أنه مميز وأنه من الطبقة الثرية. لكن هل هذه الرسالة التي هي من باب التمييز .

وفي الأعوام الأخيرة تغير المشهد تدريجيا ليبلغ مداه هذا العام الذي يلاحظ فيه بصورة واضحة ارتفاع معدل الأسعار. ومع الأوضاع الاقتصادية الاخيرة التي شهدتها ليبيا أصبح الأمر في هذه السنة يشكل عبئاً مضاعف. جراء غلاء أسعار الملابس والمواد الغذائية ومستلزمات الأسر. ووصل الأمر إلى قول البعض أن شراء ثياب العيد لهذه السنة لمن استطاع إليه سبيلا.

ويقول “كامل خليفة المنصوري” لو الإمكانيات المادية تسمح اشتري الماركات العالمية لأنها الأفضل والأطول عمرًا والأجمل استعمالا.

ومن جهته، يوضح “Al Kontassa Alkontassa Sandareela” أين هي الماركات فى ليبيا. ولو وجدت غالية والناس ذوي الدخل المحدود مايقدروش يشروها يشرو فيها الناس الكلاس، حسب قوله .

ويذكر “Balqees J-Hr” بالعكس لو حد عنده قدره مفروض ما يشريش إلا لبس بجودة عالية .. لأن الرخيص مضرر وإهدار للمال ع الفاضي وغير موفر ع المدى الطويل .