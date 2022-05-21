بسبب إضراب الموظفين .. طلبة بنغازي يؤدون امتحانهم جلوسا على الأرض

أخبار ليبيا 24

تداول رواد صفحات التواصل الاجتماعي صورًا لطلبة جامعة بنغازي يقومون بأداء امتحانهم جلوساً على الأرض.

وأوضح النشطاء أن الموظفين دخلوا في إضراب واعتصام احتجاجا على عدم تسوية أوضاعهم. وبالتالي فإن القاعات مغلقة، ما اضطر الطلاب لأداء الامتحانات في ممرات الجامعة.

يشار إلى أن رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة أصدر اليوم السبت تعليماته لوزير التعليم العالي باستكمال إجراءات تسوية أوضاع موظفي التعليم العالي بالتنسيق مع وزارة المالية.

وأكدت نقابة العاملين بجامعة بنغازي دخولها في اعتصام، اليوم السبت، للمطالبة بزيادة رواتب العاملين. وذلك ضمن تنسيقية اعتصام موظفي الجامعات الليبية.

وحذرت النقابة، في بيان، جميع شرائح الجامعة موظفين وأعضاء هيئة تدريس وطلبة من المعلومات المضللة. التي تهدف لبث الإشاعات المغرضة والفتن من مصادر غير موثوقة ولا تمثل الجهات الرسمية المنظمة للاعتصام.

وشدد البيان على أن هذا الاعتصام خطوة أجبرت الجميع بالتوقف نظرًا لحجم التحديات التي يواجهها موظفو التعليم العالي. فالاعتصام لم يكن خيارنا إطلاقًا، بل أجبرنا عليه بسبب مماطلة الجهات المسؤولة عن تنفيذ الحقوق التي تكفلها اللوائح والقوانين .

وأكدت النقابة على أنها تحفظ حقوق الموظفين أثناء فترة الاعتصام من إجراءات إدارية تتخذ في حق أي منهم بسبب اعتصامه. داعية كل الموظفين عند التعرض للضغوطات أن يتواصلوا فورًا مع النقيب الممثل عن الإدارة أو الكلية أو المركز لدى نقابة العاملين بجامعة بنغازي.

ونوهت بأن الموظفين في حالة إضراب للمطالبة بحقوقهم. مضيفة نتمنى جميعًا أن تنتهي هذه الأوقات الصعبة على الجميع والتي لا يمكن لوم أحد فيها سوي الجهات. التي تملك سلطة القرار بتنفيذ حقوق الموظفين للعودة إلى أعمالهم .