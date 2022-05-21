روسيا تدرس تعديل سن التسجيل في الجيش لعمر فوق الأربعين

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تنظر روسيا في مشروع قانون يسمح لمن يزيد أعمارهم عن 40 من الروس و30 عاما من الأجانب للانخراط في الجيش.

وقال البرلمان الروسي، الجمعة، إنه سينظر في مشروع قانون يسمح للمواطنين الروس الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا والأجانب الذين تزيد أعمارهم عن 30 عامًا بالتسجيل في الجيش.

وقال الموقع الإلكتروني للدوما (مجلس النواب) إن هذه الخطوة ستمكن الجيش من الاستفادة من مهارات المهنيين. الأكبر سنا.

وأضاف “لاستخدام الأسلحة عالية الدقة وتشغيل الأسلحة والمعدات العسكرية، هناك حاجة إلى متخصصين على درجة. عالية من الاحتراف، وتظهر التجربة أنهم يصبحون كذلك في سن 40-45”.

وحاليًا، يمكن فقط للروس الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عامًا والأجانب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 30 عامًا إبرام عقد عمل مع الجيش.

وقال مجلس الدوما، إن التشريع المقترح سيسهل أيضا تعيين أطباء مدنيين ومهندسين ومتخصصين في العمليات والاتصالات.

وقال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، الجمعة، إن روسيا تقوم بتشكيل 12 وحدة عسكرية في منطقتها العسكرية الغربية ردا على التهديدات المتزايدة هناك، مستشهدا بطلب عضوية الناتو الذي رفعته كل من فنلندا والسويد.