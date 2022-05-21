توقيع اتفاقية شراكة بين غرفتي تجارة الزاوية وتجارية الإسكندرية

أخبار ليبيا 24

استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة الأستاذ أحمد الوكيل، رئيس لجنة الإدارة بغرفة الزاوية نجم الدين سالم شارطة وفد رفيع المستوى من الغرفة .

وأوضح الأستاذ أحمد الوكيل رئيس “غرفة الإسكندرية” أن الهدف من اللقاء بحث سبل التعاون بين الجانبين المصري والليبي. والتعاون من أجل دفع العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، والتعاون في إعادة إعمار ليبيا. بما يعود بالنفع على الشعب والاقتصاد الليبي.

وأشار إلى أن التحديات التي تواجه مستقبلنا هي كيفية خلق وظائف وفرص عمل لشباب الوطن العربي. مشيرًا إلى أن النجاح في ذلك التحدي يأتي من خلال خلق فرص استثمارية من أجل مستقبل أفضل لشباب الوطن العربي.

من جانبه، أوضح نجم الدين سالم شارطة رئيس لجنة الإدارة بغرفة الزاوية، أن لقاء اليوم يؤكد على روابط الأخوة التي تجمع الشعبين. مؤكدًا ضرورة زيادة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وأشار إلى أنه اعتبارًا لأهمية موقع مدينة الإسكندرية في الاقتصاد المصري وموقع مدينة الزاوية في الاقتصاد الليبي. نسعى لإن يكون الطرفين دافعين للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وإرثار استراتيجية متكاملة لإقامة شراكة بين مؤسسات المدينتين.

وأكد أن دولة ليبيا تسعى إلى إعادة الإعمار والاستقرار، وعلى أن تكون الأولوية للشركات المصرية. التي ستساهم في التنمية والتطوير في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة.

كما دعى في ختام كلمته أعضاء غرفة “الإسكندرية” لزيارة غرفة التجارة والصناعة بالزاوية للتعرف عن قرب على نشاط الغرفة. وأدوارها المختلفة.

وفي ختام اللقاء تم توقيع اتفاقية شراكة بين الغرفتين، بهدف زيادة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين. وتنظيم لقاءات مشتركة، ووفود تجارية متبادلة لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين.