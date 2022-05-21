انفوجرافيك | تعرف على المشاريع وأعمال الصيانة التي انطلقت في بنغازي
أخبار ليبيا 24 – انفوجرافيك
– جسر شارع أحمد رفيق المهدوي بجوار نادي نجوم الصابري .
– جسر الزريرعية بجوار مقر التموينية .
– الجسر الرابط بين جزيرة دوران سيدي يونس وشارع الجزائر .
– افتتاح مقر إدارة فرع جهاز الحرس البلدي .
– تهذيب العشوائيات السكنية .
– استخدام الطاقة الشمسية كبديل في الإنارة العامة .
– تغذية المناطق والأحياء السكنية الواقعة غرب المدينة بمياه الشُرب .
– هذه المشاريع تأتي ضمن أعمال لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي .