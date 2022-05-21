انفوجرافيك | تعرف على المشاريع وأعمال الصيانة التي انطلقت في بنغازي

21 مايو، 2022 5:19 م
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المشاريع وأعمال الصيانة التي انطلقت في بنغازي
المشاريع وأعمال الصيانة التي انطلقت في بنغازي

أخبار ليبيا 24 – انفوجرافيك

–  جسر شارع أحمد رفيق المهدوي بجوار نادي نجوم الصابري .

–  جسر الزريرعية بجوار مقر التموينية .

– الجسر الرابط بين جزيرة دوران سيدي يونس وشارع الجزائر .

– افتتاح مقر إدارة فرع جهاز الحرس البلدي .

– تهذيب العشوائيات السكنية .

– استخدام الطاقة الشمسية كبديل في الإنارة العامة .

– تغذية المناطق والأحياء السكنية الواقعة غرب المدينة بمياه الشُرب .

– هذه المشاريع تأتي ضمن أعمال لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي .

المشاريع وأعمال الصيانة التي انطلقت في بنغازي
المشاريع وأعمال الصيانة التي انطلقت في بنغازي
21 مايو، 2022 5:19 م
5

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