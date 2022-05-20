السيارة الأشهر في أفريقيا والشرق الأوسط..بيجو 504

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تعتبر سيارة بيجو 504 من أجمل السيارات التي صنعت في أواخر الستينات من قبل شركة بيجو الفرنسية الرائدة في صناعة السيارات.

تحتوي السيارة التي لا تزال تعمل إلى يومنا هذا في عدد من البلدان العربية على العديد من المميزات، حيث أنها متوسطة الحجم بمحرك أمامي ودفع خلفي.

اشتهرت بيجو 504 بجسمها القوى المرتفع بفضل نظام التعليق ذي المشوار الطويل وأيضا بعزمها القوى، كما اشتهرت بعمود كردان محمى بأنبوب قوى لتقليل اهتزازة نقل الحركة.

وحققت السيارة شعبية واسعة وخاصة في الدول ذات الطبيعة الصعبة والطرق الوعرة مثل البرازيل والأرجنتين وأستراليا وغانا والكاميرون وبنين وكينيا ونيجيريا ومصر وشمال أفريقيا.

تم تصنيع وتسويق سيارة بيجو 504 بواسطة شركة بيجو في الفترة من 1968 إلى 1983، جيل واحد ولكن بأشكال متعددة مثل (السيدان 4 أبواب والستيشن واجن والكوبية والكابورليه والنصف نقل).

وانتشرت بيجو 504 لأنها سببت نجاحاً كبير، ويرجع نجاحها إلى العديد من الأسباب، حيث تبلغ قوة تلك السيارة 144 حصان وهي بطول 436 سنتيمتراً وعرضها 135 سنتيمتراً وقاعدة العجلات بمقياس 255 سنتيمتراً، ووزنها الكلي 295 كلغ والذي أصبحت بسببه تسمى بالفارغة وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 189 كلم / ساعة وكانت نسبة استهلاكها تقدر ب 11 لتراً /100 كلم .