الخطوط الليبية تعلن اختبار طائرتها إيرباص A320 بعد صيانتها

21 مايو، 2022 12:31 ص
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أخبارليبيا24

أعلنت الخطوط الجوية الليبية. أنه تم اختبار طائرة الإيرباص A320 تحت تسجيل LAH بعد استكمال الصيانة اللازمة.

وأوضحت الشركة. أن تجربة الطائرة تم بعد توقف دام 7 سنوات. واستكمال شهادة التشغيل للطائرة ليتسنى لها  العودة للعما ضمن أسطول طائرات الخطوط الليبية.

وأضافت. أنه تمت تجربة الطائرة بقيادة قائدي الطائرة كابتن موسي الباروني. وكابتن فتحي الشطي وبحضور ممثلي الشركة التونسية للصيانة مع شركة إيرباص.

يشار إلى أن الطائرة الإيرباص A320 متوقفة عن العمل منذ عام 2014 غادرت الفترة الماضية من تونس إلى القاهرة لإكمال عملية طلائها قبل عودتها للعمل.

21 مايو، 2022 12:31 ص
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