الحويج يبحث تطوير قطاع التأمين بهدف تحقيق التنوع الاقتصادي

أخبار ليبيا 24

عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، اليوم السبت، اجتماعا مع رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين، وبحضور الأعضاء والمدير العام بالهيئة.

وبحسب بيان الوزارة جاء ذلك لمتابعة تنفيذ توصيات محضر الاجتماع الأول واجراءات الإدارة التنفيذية بالهيئة لتقييم ومتابعة أدوات التأمين.. كما تم استعراض طلبات تأسيس وتجديد أدوات التأمين.

وناقش الاجتماع المشاكل والصعوبات التي تواجه عمل الإدارة.. وطرح المقترحات التي من شأنها رفع مستوى الأداء وتطوير قطاع التأمين بما يخدم ويحقق التنوع الاقتصادي.

وحث الحويج الإدارة التنفيذية على تطوير أدوات التأمين وتعزيز دورها في دعم قطاعات التجارة والاستثمار.. مؤكداً على الالتزام بتنفيذ خطة عمل الهيئة المعتمدة لعام 2022م .