الجمهورية الجديدة.. “قيس سعيد” يستبعد الأحزاب التونسية من لجنة صياغة الدستور الجديد

أخبار ليبيا 24

قالت الرئاسة التونسية أن الرئيس، قيس سعيد، كلف أستاذ القانون الصادق بلعيد برئاسة لجنة استشارية مكلفة بصياغة مشروع دستور جديد لتونس لتأسيس “جمهورية جديدة” مستبعدا الأحزاب السياسية من إعادة هيكلة النظام السياسي.

وكان قد قرر سعيد الصيف الماضي حل البرلمان، وقال بعد ذلك إنه سيستبدل دستور 2014 الديمقراطي بدستور جديد.. من خلال استفتاء في 25 يوليو وإجراء انتخابات برلمانية جديدة في ديسمبر.

وتتكون اللجنة التي يرأسها أستاذ القانون صادق بلعيد من عمداء القانون والعلوم السياسية. وقالت الجريدة الرسمية إنه يتعين على اللجنة تقديم تقريرها في 20 يونيو إلى رئيس البلاد.

وبالتوازي مع ذلك تم تشكيل لجنة أخرى تضم ست مؤسسات عامة من بينها الاتحاد العام التونسي للشغل القوي لتقديم مقترحات للإصلاحات. ولا تضم هذه اللجنة أيضا أي حزب سياسي.

وفي أول رد فعل على تعيين الرئيس هيئة استشارية لإعداد دستور جديد واقتراح إصلاحات اقتصادية وسياسية.. قال الاتحاد العام التونسي للشغل إنه يرفض المقترحات.