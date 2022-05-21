التكتل الفدرالي يطالب لجنة المسار الدستوري بالعودة لدستور سنة 51

21 مايو، 2022 11:32 م
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أخبار ليبيا 24

دعا الحزب الاتحادي الوطني (التكتل الفدرالي) في بيان اليوم السبت الأحزاب والمنظمات والنخب التي ترى أن الحل في الخروج من هذا الانسداد السياسي هو بالعودة لإرث الآباء والأجداد أن تتواصل مع كل الأطراف داخل لجنة المسار الدستوري المشكلة من مجلسي النواب والدولة وخارجها من أجل انجاز هذا الاستحقاق التاريخي الذي توافق عليه الآباء المؤسسين عام 1951.

وقال الحزب، إن هيأته القيادية وغرفة عمليات المسار الدستوري بالحزب تابعت المستجدات اليومية للمرحلة الثانية. من اجتماعات لجنة إجراء التعديلات على مشروع الدستور الحالي والمنعقدة بالقاهرة في الفترة من 15 وحتى 20 مايو 2022.

وأضاف، “في الوقت الذي نثني فيه على المواقف الصارمة والصلبة للنائب الدكتور نصر الدين مهني الفايدي، القيادي بالحزب الاتحادي الوطني وزملائه الداعمون له من باقي أعضاء اللجنة وتأييدنا للموقف المشرف لهم. فإننا نستغرب عدم تعاطي ودعم باقي أعضاء لجنة المسار الدستوري للمطلب المشروع بدستور توافقي للأمة الليبية والدولة الليبية مرجعيته. دستور الآباء المؤسسين غير المعدل وفق الأقاليم التاريخية الثلاث والذي نرى فيه المخرج الواقعي العادل من هذا المستنقع الآسن”.

 

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21 مايو، 2022 11:32 م
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