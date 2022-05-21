أخبار ليبيا 24 – استطلاع

“التعليم سيء في ليبيا”جملة أدمن تكرارها أغلب المجتمع الليبي بدون أن يسلط الضوء على أسبابها. فلا يخفى على أحد أهمية التعليم ودوره في بناء المجتمع، وأنّه يمثّل حجر الأساس في اكتساب الوعي. ولكن أسباب انهياره التي أصبحت للأسف تتزايد في الآونة الأخيرة، يتم التضليل عليها وتهميشها.

فمنذ انطلاق ثورة فبراير زاد تدهور التعليم في ليبيا خاصة في المناطق التي شهدت اشتباكات عنيفة وحروب. فلم يستطع الطالب الذهاب إلى المدارس ولا الجامعات ما دفع المسؤولين إلى ترحيل الطلبة إلى الصف الذي يليه .

إحصاءات رسمية

بحسب إحصاءات رسمية؛ فإن نسبة الالتحاق بالمدارس في ليبيا تراجعت بنسبة 20%. وهو ما يعني حرمان قرابة 150 ألف طالب من التعليم. وبسبب الدمار الذي طال المدارس؛ تعطل العمل في 73% من مدارسها.

وبعد الحروب جاءت جائحة كورونا التي بدأت في شهر مارس العام الماضي، وقررت وزارة التعليم في ليبيا ترحيل طلبة سنوات النقل. في التعليم العام والخاص (الأساسي والثانوي) إلى العام القادم مع معالجة الفاقد المعرفي للعام الدراسي الحالي.

انتشار كورونا

وجاء هذا القرار بعد أن استعصى على الحكومة تنفيذ الخطة الأولى. والخطة الثانية نتيجة تزايد انتشار فيروس كورونا .

كما قررت الوزارة، فيما يتعلق بالتعليم العالي، تعليق الدراسة لمدة شهر، بناء على توصية اللجنة الاستشارية الطبية.

الاستطلاع

وبهذا الشأن، أجرت أخبار ليبيا 24 استطلاع للرأي بشأن قرارات الحكومات المتعاقبة على نقل الطلبة بسبب أزمات لم يكل للطالبة شأن فيها .

بل أثرت هذه الأزمات على الطلبة بحسب أراء أغلب المشاركين في الاستطلاع على صفحات التواصل الاجتماعي للوكالة على فيسبوك و تويتر .

آراء المشاركين

وقال “فيصل أغريبيل” هي غير ناجحة ولكن بكل تجرد هي ذات المحصلة التي نتجت قبل اتخاذ هذا القرار. لأن المناهج لا تخدم ما نصبوا إليه وهي إجادة الطلبة لأساسيات الكتابة والقراءة والعمليات الحسابية الأولية. التي أن اعتمدت ستمكن المعلم من تقديم الأفضل بمنحه الوقت الكافي لترسيخ هذه المبادئ للطالب .

ومن جهته، ذكرت “روعة الأمل” أكبر خطأ.. مستوى التلاميذ تراجع بشكل كبير.. وأصبح التلميذ غير مبالي بالدراسة .. الوعاء الزمني غير كافى لإتمام المنهج وتوصيله للتلميذ بالشكل الصحيح.

وذكر “Tarek Abuhali” عن تجربة أطفالي سنة أولى وثانية ابتدائي يجرون اختبارات على دوام الشهر. وامتحانات فصلية واختبارات تقييم .. وعلى زماني كنا نجريها في الصف الرابع ابتدائي لذلك لا أدعم نظام الترحيل، حسب قوله .

وأوضح “البحر الأزرق” أكبر خطأ لأنها مرحلة تأسيس كيف لابد من الاهتمام أكثر والمنهج لايساعد طويل جدا .. المنهج والمدة الزمنية محددة بفترة وهنا لابد يكون الدراسة نظري وعملي في الابتدائي. ويكون التدريس مع الطالب أي الطالب يسهل له محبة الدراسة في هذه المرحلة وعدم كسر نفسه أمام أمور تأخره في تحصيل العلم .

ويقول “ahmed” التعليم بصفة عامة لم ينجح في ليبيا منذ القدم والدليل على ذلك مانراه الآن في المجتمع المحلي. من نقص شديد وفاشل في جميع المجالات خاصةً مجال التعليم والتربية والطب والعلوم السياسية. ومجال الاقتصاد فلا فرق بين ترحيل الطالب أو لا .

وذكر “AGILA ELBARASI” تأثير سلبى بدون أى احتياج لإثبات. فى ظل انهيار المنظومة التعليمية وخروجنا من أى تصنيف. نحتاج الكثير، حسب قوله .

وأكدت “سينٌ” بالطبع أثرت سلباً عليهم. ولو أن هذا القرار سيستمر فإننا على موعد مع أطباء فاشلين يفقدون مرضى جرّاء أخطائهم الطبيّة. ومُعلمين لا يفقهون شيئاً يُخرّجون جيلاً مثلهم وتختفي الثقافة. وشُرطيين لا يستخدمون سلطتهم بشكل جيد، ومُحامين وقضاةً يخسرون كل القضايا فيضيع الحق، الوضع أسوأ مما نظن.