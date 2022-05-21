البيت الأبيض يعلن شحن أول دفعة لحليب الأطفال من ألمانيا لحل الأزمة المتفاقمة في الولايات المتحدة

أخبار ليبيا 24

أعلن البيت الأبيض، اليوم السبت، البدء في شحن الدفعة الأولى من حليب الأطفال في محاولة لحل أزمة نقص الحليب الذي تعاني منها هذه الفترة الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال البيت الأبيض، إن عملية شحن الدفعة تتم بواسطة طائرة عسكرية ألمانية، مشيرًا إلى أن هبوط الطائرة سيكون في صباح يوم غد الأحد.

وقرر الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، إنشاء جسر جوي واللجوء لقانون يعود إلى حقبة الحرب الباردة، في محاولة. منه لحلّأزمة نقص حليب الأطفال التي تعاني منها البلاد.

وقبل أيام قال البيت الأبيض، إن “132 منصة نقالة تضم حليب نستله هيلث ساينس -ألفامينو- ستغادر قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا وتصل بالتحديد إلى مدينة إنديانابوليس نهاية الأسبوع الجاري”.

وأضاف، أن “من المتوقع وصول 114 منصة نقالة أخرى من حليب غيربر غود ستارت -إكستانسيف” في الأيام المقبلة”.

وقالت الرئاسة الأميركية، في بيان، إنّ وزارة الدفاع “ستستخدم عقودها مع شركات طيران تجارية كما فعلت. خلال الأشهر الأولى من جائحة كوفيد-19، لنقل منتجات من مصانع في الخارج” بما يتفق مع معايير السلامة الأميركية.

وأضافت أن هذا الجسر الجوي الذي أطلق عليه اسم “عملية طيران حليب الأطفال” سيتيح “تسريع استيراد. حليب الأطفال وتوزيعه” -حيث سيقدم دعما لمصنعي هذا المنتج الأساسي “الذين يواصلون زيادة إنتاجهم”.

وتشهد الولايات المتحدة نقصا نادرا في حليب الأطفال، في أزمة تثير قلق ملايين الآباء والأمّهات في سائر أنحاء البلاد.

وأوضح البيت الأبيض في بيانه أن بايدن قرر أيضاً الاستعانة بـ”قانون الإنتاج الدفاعي” الذي أُقر في حقبة الحرب الباردة. وأشار إلى أن الإدارة ستطلب بموجب هذا القانون من منتجي المكونات اللازمة.لإنتاج حليب الأطفال إيلاء الأولوية في تسليم الطلبيات إلى الشركات المصنعة لهذه المادة.

وجاءت هذه الأزمة بسبب مشكلات في التوريد ونقص في اليد العاملة جراء جائحة كوفيد-19، لكن حدّتها زادت في فبراير عقب إغلاق مصنع تابع لمجموعة “أبوت” في ميشيغن وسحب منتجات للشركة بسبب الاشتباه بتسببها بوفاة طفلين رضيعين.