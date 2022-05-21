الإرهابي “بن عثمان” يفتي بقتل قائد الجيش المشير خليفة حفتر

21 مايو، 2022 8:22 م
12
الإرهابي بن عثمان والمشير حفتر
الإرهابي بن عثمان والمشير حفتر

أخبار ليبيا 24

حرض رئيس مؤسسة كويليام الدولية للأبحاث الإرهابي المدعو نعمان بن عثمان. على قتل القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر.

وقال بن عثمان في تغريدة له على صفحته الشخصية على موقع “تويتر”. “أنا شخصياً غير مكترث بما تفعله بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وغير ملزم باي تصور أو أفكار تطرحها. بما يهمني مراكز القوة و النفوذ في المجتمع الدولي”.

وختم نعمان تغريدته: بالنسبة للمتمرد – في إشارة إلى قائد الجيش الوطني – حكمه عندي أنه ممن ينطبق عليهم فتوى شيخ الإسلام ” من لا يندفع فساده إلا بقتله قُتل “.

21 مايو، 2022 8:22 م
12

مقالات ذات صلة

مجتمع | عزوف الليبيون عن ارتداء الماركات العالمية والأسباب اقتصادية

21 مايو، 2022 9:06 م

رئيس الإمارات يتلقى التعزية من حفتر والدبيبة في وفاة الرئيس الأسبق خليفة بن زايد

21 مايو، 2022 8:47 م
احتياطيات النقد الأجنبي

انفوجرافيك | ليبيا على رأس إفريقيا في احتياطيات النقد الأجنبي

21 مايو، 2022 7:51 م
توقيع اتفاقية شراكة

توقيع اتفاقية شراكة بين غرفتي تجارة الزاوية وتجارية الإسكندرية

21 مايو، 2022 7:46 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى