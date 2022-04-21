موسكو تؤكد أن شحنات أسلحة الناتو إلى أوكرانيا ستكون هدفا مشروعا

أخبار ليبيا 24

حذرت روسيا الغرب مرة أخرى من أنها تحتفظ بحق استهداف قوافل الأسلحة التي قد تصل من الولايات المتحدة وغيرها من دول الناتو إلى أوكرانيا.

وقال نائب رئيس دائرة أمريكا الشمالية في الخارجية الروسية سيرغي كوشيليف: “نؤكد للأمريكيين بصراحة.. أنه من حق القوات الروسية اعتبار شحنات الأسلحة من الولايات المتحدة والناتو على الأراضي الأوكرانية أهدافا عسكرية مشروعة لجيشنا”.

وأعرب كوشيليف عن قلق موسكو إزاء تصريحات مسؤولين أمريكيين عن نية الولايات المتحدة.. الاستمرار في إمداد حكومة كييف بالأسلحة والمعدات العسكرية بشكل مكثف.

كما أعرب عن ثقته بأن كييف الآن “في موقف محكوم عليه بالفشل”.. مضيفا أن الولايات المتحدة بنهجها هذا تستهدف إبطاء العملية العسكرية التي تجريها موسكو في أوكرانيا وإلحاق أكبر ضرر ممكن بالقوات الروسية.

وجاء هذا التحذير على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تخصيص حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 800 مليون دولار لكييف.