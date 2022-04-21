منصة نيتفليكس تخسر 200 ألف مشترك .. لماذا؟

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلنت منصة البث الرقمي “نتفليكس” انخفاض قيمة سهمها بنسبة 26%. بعدما أعلنت الشركة عن خسارة 200 ألف مشترك خلال الربع الأول من العام الجاري.

قيمة سهم “نتفليكس” في بورصة نيويورك الأمريكية، هوت بنسبة 26% إلى 257 دولارا تقريبا. انخفاضا من 348 دولارا عند الإغلاق.

وأوضحت المنصة الأمريكية العملاقة للبث التدفقي أن هذا التراجع مرتبط بشكل أساسي بصعوبة الحصول على مشتركين جدد. في كل مناطق العالم بالإضافة إلى تعليق الخدمة في روسيا.

وأضافت في بيان أن جائحة كوفيد أعطت صورة ضبابية من خلال تضخيم نمونا في عام 2020. ما دفعنا إلى الاعتقاد بأن معظم نمونا المتباطئ عام 2021 كان بسبب تقدم كوفيد.

وتوقّعت “نتفليكس” أن تكسب 2,5 مليون مشترك إضافي، وكان المحللون يتوقعون عددا أكبر، لكنها خسرت بدلا من ذلك بعضا منهم. ما أدى إلى انخفاض مجموع الاشتراكات إلى 221,64 مليون.

مضيفة: “تسبب تعليق خدماتنا في روسيا والانخفاض المستمر في عدد المشتركين الروس في خسارة صافية بلغت 700 ألف اشتراك. ولولا ذلك، كان سيكون لدينا 500 ألف اشتراك إضافي” مقارنة بالربع الماضي.

يشار إلى أن، “نتفليكس” حققت إيرادات بلغت 7,9 مليارات دولار في الفترة الممتدة من يناير إلى مارس. أي 10 % أكثر من الفترة نفسها العام الماضي، ويعزى ذلك خصوصا إلى زيادة عدد المشتركين على أساس سنوي (+6,7 %) وزيادة كلفة اشتراكاتها.

لكن أرباحها الصافية بلغت 1,6 مليار مقارنة ب1,7 مليار في الربع الأول من العام 2021.

بدوره، قال المحلل لدى “إي ماركيتير” روس بينيس “إن خسارة نتفليكس مشتركين أمر مهم جدا. بالنسبة إلى شركة كانت تكسب مشتركين بشكل ثابت على مدى عقد”.

وأضاف “مع انخفاض الاشتراكات وضعف آفاق النمو. سيتعين على المجموعة الاعتماد بشكل أكبر على الخدمات الثانوية مثل ألعاب الفيديو أو المنتجات المشتقة في محاولة لزيادة عائداتها”.