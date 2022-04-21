عقد الاجتماع الأول للحكومة الليبية برئاسة باشاغا

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ترأس فتحي باشاغا اليوم الخميس الاجتماع الأول للحكومة الليبية الجديدة المنعقد في سبها حيث يخصص الاجتماع لمناقشة البرنامج الحكومي للفترة المقبلة وإعداد مشروع الميزانية العامة للدولة.

وقال باشاغا، إننا “نطلق من اليوم عهد جديد يتحد فيه كل الليبيين للإصلاح والإعمار والعدالة في توزيع الثروة والخدمات دون تمييز سواء بسواء”.

وأضاف، “ليبيا ليست غنيمة كي يستولى عليها شخص بعينه أو عائلة بعينها تعتقد أنها تستطيع شراء الوطن بمال الليبيين”. وتابع، “عقدنا العزم على مباشرة أعمالنا كحكومة ليبية وطنية وشرعية وسنرعى مصالح بلادنا وشعبنا ونتق الله في الوطن والمواطن”.

وقال باشاغا، “ولى عهد الفساد وعهد الفوضى والاستبداد وانطلق من اليوم عهد وطني جديد يتحد فيه الليبيين للإصلاح والعدالة والبناء والإعمار”.

وصل باشاغا، ووزراء الحكومة لعقد أول اجتماع للحكومة منذ أكثر من شهر على أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب.

وقال، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، عثمان عبد الجليل، في بيان مساء الأربعاء. إن الاجتماع سيخصص لمناقشة البرنامج الحكومي للفترة المقبلة وإعداد مشروع الميزانية العامة للدولة.

وأكد عبد الجليل، أن هذا الاجتماع يأتي قبيل مباشرة الحكومة عملها من مقرها بالعاصمة طرابلس. وجدد عبد الجليل التزام الحكومة بانتهاج الخيار السلمي لاستلام مهامها وفقا للقانون.