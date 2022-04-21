ضبط معمل بسبها يستخدم أنابيب الصرف في صناعة الحلويات

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ضبط عناصر مركز الرقابة على الأغذية، والامن الداخلي، معمل حلويات يستخدم مواسير الصرف الصحي في صناعة الحلويات.

وقال مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل “فيسبوك” . إنه تم ضبط معمل حلويات “السلطان” في سبها، يستخدم أنابيب مجاري كقوالب لصنع الحلويات والمرطبات.

وأوضح المركز في بيان له إن الأجهزة الرقابية تجري حملة وطنية لحماية المستهلك جولات تفتيشية في العديد من البلديات تستهدف من خلالها التأكد من الالتزام بالشروط الواجبة لتقديم الخدمات للمواطنين.