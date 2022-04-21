شاب من البيضاء يروي كيف كانوا يقارعون الإرهاب ويلاحقون المهربين رفقة الشهيد “محمد بورزق”

أخبارليبيا24- خاص

عبدالحميد عبدالحفيظ بومصباح من مدينة البيضاء. كانت بدايتي مع الشهيد محمد بورزق في 2013 وانطلقتا منذ ذلك الوقت في محاربة المهربين. مهربي البشر والمخدرات وغيرها.

وأضاف بومصباح :”بورزق كان مدنيًا حين التحقنا معه. رغم أنه كان عسكريًا سابقًا في عهد النظام السابق في الكتيبة 165 “حسين جويفي”. إلا أنه استقال لأن القانون العسكري كان يمنع التحاق الابن الوحيد في الجيش”.

ويتابع :”تمكنا قبل انطلاق عملية الكرامة من ضبط عدد كبير جدا من الضبطيات. من المهاجرين والمهربين. إلى أن التحقنا بعملية الكرامة في مقر مركز تدريب اسلنطة”.

وواصل حديثه :”وصل عدد الملتحقين بذلك المركز الذي أشرف عليه اللواء سالم رحيل. وقام بتأمين تلك الدفعة محمد بورزق. إلى 1000 مجند. ولكن لم يتخرج إلا قرابة الـ 600 مجند”.

وأفاد عبدالحميد :”المرحلة المقبلة كانت الحرب على الدواعش والإرهابيين. الذين أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بقتالهم. وتم تكليفنا في بوابة “الغبي” ما بين الجغبوب وطبرق. قارعنا فيها المهربين لفترة معينة”.

وتابع بومصباح :”من ثم كلفنا في سي عبدالله الحلافي وهو خط الدواعش والإرهابيين بجميع أطيافهم. وهو خط الإمداد المعروف حيث تأتي من الصحراء إلى مدينة درنة”.

وقال عبدالحميد :”كنا بإمرة الشهيد بورزق نضيق على الإرهابيين بإغلاق خط الإمداد وفي ذات الوقت كنا نقوم بدوريات لمحاربة ومكافحة المهربين”.

وقال :”أذكر في إحدى المرات وردت للراحل بورزق رسالة على هاتفه. أخبروه من خلالها أنهم يراقبون ابنته الطفلة “ليبيا” تلعب على الرمال أمام بيته. وأنهم سيختطفونها ولم نعرف حينها مصدر التهديد”.

ويواصل بومصباح :لم نعرف هل رسالة التهديد التي وصلت من الإرهابيين أم من المهربين. وطلبنا منه أن يذهب إلى البيت ليطمأن على أسرته إلا أنه رفض وقال :”لهم الله”.

ويقول عبدالحميد :”عقب التضييق على الجماعات الإرهابية ومنعهم من الحصول على الدعم والإمدادت حاولت شن عدد من المعارك علينا في محاولة لفك الخناق عنهم”.

وأكد بالقول :”بدأت مقارعة الإرهابيين والحروب مع الجماعات الإرهابية. في إحدى المعارك شنت الجماعات الإرهابية هجومًا الساعة السادسة فجرًا. لكنهم لم يجدوا منا إلا الثبات والجلد والمقاومة”.

وتابع :”معركة أخرى عرفت بمعركة اقريش. وكانت معركة كبيرة جدًا. قبضنا فيها على بعض الإرهابيين ليبيين وآخرون أجانب مصريين ويمنيين ضبطناهم بأسلحتهم. من خلال هذه المعركة عرف الإرهابيين أن من يواجهونهم لا يعرفون الخوف وأنهم لهم بالمرصاد”.

ويضيف بومصباح :”معركة أخرى عرفت بمعركة بوهندي. ومعركة وداي المرا وقعت عندما كان الشهيد بورزق يتابع مهاجرين عندما عثر على أثر لهم فبدأ في تتبعه بعد أن شك فيه”.

وذكر عبدالحميد :”بعد أيام وصلت الشهيد بورزق بلاغات. من مربي أغنام في الوادي عن حركة غير طبيعية في ذلك الوادي. وأعطوه أوصاف لأشخاص يدخلون ذلك الوادي. وشك بورزق بوجود معسكر للإرهابيين هناك”.

وأكد :”بعد ثلاثة أيام. وبعد استمرار البحث عن الإرهابيين في ذلك الوادي تقابل مع بعضهم فوقع اشتباك بينهم. وبعد أيام جمع لهم قوة وهاجم المعسكر وتمكن من القضاء عليهم وفر من فر منهم وسيطر على معسكرهم”.

وقال بومصباح :”المعركة الأخيرة التي استشهد فيها بورزق كانت عقب هروب الإرهابيين من درنة. عندما توجهوا عبر الصحراء وتقابل معهم في منطقة المخيلي وبدأ في ملاحقتهم لمدة ثلاثة أيام”.

وأفاد أنه في اليوم الثالث. كان يوم السبت يوافق 23 أبريل 2016. في وادي الفارغ تحديدًا. بعد أن تم استرجاع سيارة تابعة للقيادة العامة تحصل عليها الدواعش”.

وأوضح أنه بعد تفتيش السيارة والتأكيد عليها. ظن الشباب أنها خالية من أي مفخخات. فأخبرهم بورزق أن يشغلوا السيارة وأن تُرجع للقيادة العامة كونها سيارة جديدة تمكن الإرهابيين من السطو عليها في المخيلي.

ويقول عبدالحميد :”للأسف. بعد تشغيل السيارة انفجرت. واستشهد بورزق على الفور. وأصيب عدد آخر من الشباب إصابات بليغة”.

ويؤكد بالقول :”استمر مشوارنا بعد استشهاد محمد بورزق. حيث استلم مكانه الشهيد إبراهيم بو زبيطة. ورفقته قارعنا الإرهابيين في أكثر من معركة في الحيلة والظهر الحمر. وواصلنا حتى استشهاد بوزبيطة أيضًا أثناء تكليفه بمكافحة المهربين في الصحراء”.

وأضاف بومصباح :”كلفنا بالانتقال إلى المنطقة الغربية في حرب تحرير العاصمة. وفي 27 مارس 2020 تعرضت لإصابة بواسطة الطيران المسير التركي. وتم بتر جزء من رجلي اليمين ونقلت للعلاج في مصر”.